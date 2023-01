Appena prima della partita, Simone Inzaghi tecnico dell’Inter parla così a Sky Sport della situazione della squadra.

Sono queste le parole a Sky Sport dell’allenatore dell’Inter, ecco cosa dice Simone Inzaghi appena prima della partita: “In mezzo abbiamo qualche problema. Martedì in coppa eravamo contati. Calhanoglu e Barella hanno dato disponibilità, vengono da piccoli problemini, con Barella vedremo a gara in corso. C’è anche Asllani comunque.“

Conclude così il tecnico: “È il calendario che lo impone. Abbiamo giocato 120 minuti martedì, oggi il nostro focus e sul Verona poi mercoledì giocheremo la finale con il Milan. Assolutamente, per noi stessi. Noi non dobbiamo guardare la singola partita, ne avremo tante ravvicinate. Partita per partita facendo punti.“

A Sport Week invece l’agente di Dzeko, Lucci parla così: “Lui è un calciatore senza età. Sembra assurdo, ma è ulteriormente cresciuto nell’Inter dopo i 35 anni. È sempre più intelligente in campo. Trova sempre la posizione giusta, sa fare coppia con tutti e sotto porta è più concreto di prima. Fa parte dei campioni senza tempo. Come De Rossi e Federer.“

