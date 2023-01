Sono queste le parole di Kristjan Asllani, il giovane centrocampista dell’Inter parla a InterTV appena prima del match.

Ecco le parole di Asllani, il giovane regista dell’Inter parla della sfida contro il Verona su InterTV appena prima dell’inizio della sfida: “Una gara molto pericolosa perché il Verona sta bene, ma noi dobbiamo entrare in campo con la consapevolezza di fare i tre punti perché ne abbiamo persi diversi ed è importantissimo fare punti oggi. Gruppo? Certo, è fondamentale, molto importante. Siamo tutti partecipi, giochiamo tutti ed è importante restare concentrati.“

Conclude così: “Cambia poco, cerco sempre di mettermi a disposizione. Posso fare tutti i ruoli di centrocampo diciamo, ma principalmente ho fatto il perno davanti la difesa.“

Sulla Gazzetta dello Sport, Pietro Fanna ex nerazzurro parla così della sfida: “L’Inter non può più perdere punti, deve recuperare in classifica. Il Verona, però, è una squadra che ha una rinnovata fiducia, sebbene per la salvezza debba percorrere tanta strada. All’Inter spesso manca quel dettaglio di attenzione che serve per non sciupare la vittoria.“

