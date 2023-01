Sono queste le parole di Stefano Pioli dopo il pareggio contro il Lecce, l’allenatore del Milan parla così a DAZN.

Ecco le parole di Stefano Pioli, il tecnico rossonero parla così dopo il pareggio contro il Lecce, l’allenatore del Milan così su DAZN: “E’ sempre difficile se la squadra è troppo preoccupata o è troppo leggera. Un po’ di preoccupazione va bene per me prima della partita. Abbiamo sbagliato l’impatto della partita. Siamo in linea con il campionato scorso, ma in questa ripresa del campionato potevamo fare certamente meglio. Dobbiamo fare meglio, essere più precisi ed evitare errori banali che poi ti complicano le partite. Dobbiamo migliorare. La prestazione di stasera è da analizzare per capire cosa non ha funzionato.“

Conclude così: “Nel primo tempo abbiamo sbagliato tutto quello che si poteva sbagliare. Abbiamo fatto errori evitabili, poi la partita si è complicata. Abbiamo avuto una buona reazione, potevamo anche vincerla alla fine, ma dobbiamo fare molto meglio.“

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG