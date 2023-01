Calciomercato Sampdoria, niente Giakoumaki per i blucerchiati: l’attaccante greco del Celtic vola in Giappone

Sfumata la trattativa tra Sampdoria e Celtic per Georgios Giakoumakis. L’attaccante greco classe ’94 disputerà oggi l’ultima partita col club scozzese, in Coppa di Lega contro il Kilmarnock, e nelle prossime ore volerà in Giappone per sostenere le visite mediche con l’Urawa Reds.

Il Celtic ha accettato l’offerta da 10 milioni di euro per Giakoumakis, rifiutando di fatto la proposta della Sampdoria per il prestito con diritto e obbligo di riscatto.

