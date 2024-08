I nerazzurri sono alla ricerca di un difensore per sopperire all’infortunio di Buchanan ma secondo alcuni la priorità sarebbe un’altra.

L’Inter ha una rosa completa o quasi con doppioni in ogni ruolo: per migliorare l’organico servirebbero solamente due ritocchi. La riflessione, tuttora in corso, sembra riguardare la priorità dei nerazzurri: ci sarebbe bisogno sia di un difensore centrale mancino che di un quinto attaccante.

In controtendenza

Nonostante la stragrande maggioranza degli addetti ai lavori insiste nel dire che la priorità di Marotta e Ausilio sia il difensore, secondo Tuttosport Simone Inzaghi gradirebbe più avere una quinta punta. Tale esigenza si avverte particolarmente alla luce dell’infortunio di Mehdi Taremi, un evento che ha riacceso i riflettori su un reparto offensivo che già in precedenza aveva mostrato segni di fragilità. L’esperienza passata con Marko Arnautovic, vittima di diversi infortuni anche nella scorsa stagione, ed il fatto che Thuram e Lautaro abbiano caratteristiche tecniche simili tra loro, sottolineano l’urgenza di introdurre una figura capace di offrire ulteriori soluzioni tattiche all’allenatore.

Mehdi Taremi

Scenario a sopresa

In questo senso rispunta fuori l’idea di riportare a Milano Andrea Pinamonti, attualmente in uscita dal Sassuolo. Un prestito dell’attaccante potrebbe rappresentare una soluzione vantaggiosa sotto il profilo economico ma poi ci sarebbe da capire cosa ne pensa lui stesso: in nerazzurro finirebbe per giocare veramente poco.

I problemi

Ci sarebbe poi da trovare soluzione ad alcune situazioni in uscita. Va trovata una destinazione per Correa e Satriano (che ha rifiutato il ritorno al Brest) e definire il futuro di Arnautovic che appare un rebus.

