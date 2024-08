Dal Portogallo arrivano notizie di un possibile interesse del Benfica per Saelemaekers. In casa Milan si riflette sul da farsi.

Nel frenetico mondo del calciomercato, ogni estate porta con sé una valanga di voci, trattative e trasferimenti che spesso diventano i principali argomenti di discussione tra appassionati e addetti ai lavori. Quest’anno, una delle storie che sta catalizzando l’attenzione riguarda un possibile movimento di calciatori tra Italia e Portogallo, con il Benfica che sembra puntare deciso su un talento del Milan, Alexis Saelemaekers. La vicenda, che vede coinvolti anche altri giocatori e squadre, si inserisce in una più ampia strategia di mercato mirata a rafforzare le rose in vista della prossima stagione.

Interesse dal Portogallo

Secondo quanto emerge dalle indiscrezioni in Portogallo, il Benfica ha messo gli occhi su Alexis Saelemaekers, esterno del Milan, considerandolo un obiettivo prioritario per la propria campagna acquisti. Il club lusitano si trova nella necessità di trovare un sostituto alla partenza dell’attaccante brasiliano David Neres, accostato al Napoli, e vede nel giovane belga il rinforzo ideale. La trattativa potrebbe prendere piede effettivamente in caso di partenza di Neres, aprindo così uno scenario interessante sul mercato.

La posizione del Milan

Paulo Fonseca, attuale tecnico del Milan, ha recentemente dichiarato Saelemaekers incedibile, sottolineando l’importanza del giocatore all’interno del progetto rossonero. Tuttavia, il Milan, come molte altre squadre, si trova nella fase di definizione della propria rosa per la stagione entrante e non esclude a priori nessuna opzione di mercato, specialmente se ciò potrebbe contribuire a finanziare altri acquisti necessari. In effetti, il Milan sta valutando la cessione di alcuni elementi per far spazio a nuovi arrivi e, con la partenza di Saelemaekers, potrebbe aprirsi la possibilità di rinforzare il centrocampo, la difesa e l’attacco, con almeno un nuovo acquisto per reparto.

Scenari futuri e strategie

La strategia del Milan, dunque, potrebbe variare significativamente in caso di addio di Saelemaekers. Anche se sembrava possibile una sua partenza verso la Roma, nell’ambito della trattativa per Abraham, ora il Benfica sembra la destinazione più probabile. Nonostante ciò, il Milan si trova già bene equipaggiato sulle fasce, con giocatori come Pulisic, Chukwueze, Leao e Okafor pronti a ricoprire il ruolo lasciato vacante, una situazione che potrebbe anche portare a non sostituire direttamente il belga in caso di partenza. Inoltre, l’esperimento di Fonseca con Pulisic nel ruolo di trequartista potrebbe rivelare nuove dinamiche tattiche nel gioco rossonero.

Le prossime settimane saranno chiave per capire come si evolverà questa situazione, con il Benfica che resta in attesa di sviluppi su Neres e il Milan che potrebbe trovarsi a dover valutare attentamente la sua strategia di mercato a fronte di un’offerta concreta per Saelemaekers. Una cosa è sicura: il calciomercato estivo non smette mai di sorprendere, con nuove trame e colpi di scena pronti a definire il destino sportivo di club e giocatori.

