Inter, Inzaghi: «La sconfitta ci fa guardare la classifica…». In vista di un possibile sorpasso del Milan, l’analisi del tecnico neroazzurro

Nel post match di DAZN, Simone Inzaghi ha parlato della sconfitta dell’Inter contro la Fiorentina, in ottica classifica: domani i rossoneri con una vittoria possono superare i cugini. Ecco le sue parole:

SULLA PARTITA – «C’è grandissima delusione, abbiamo perso due partite consecutive in casa davanti ad un pubblico meraviglioso. C’è delusione, dobbiamo lavorare di più, io per primo. Per quanto riguarda l’impegno ho visto i ragazzi dare il massimo. Dobbiamo essere più cattivi nelle situazioni, abbiamo avuto tantissime occasioni da gol. Risultato che ci fa guardare la classifica in modo diverso, una classifica che non volevamo. Più andava avanti la partita, più la squadra ha perso lucidità. Si è creato lo stesso anche col cambio modulo. Se avessimo giocato ancora del tempo non so se sarebbe cambiato il risultato».

