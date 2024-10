L’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi ha ribadito come la sua squadra ha voglia di essere competitiva su tutti i fronti. Simone Inzaghi a Roma ha ricevuto il premio Premio Manlio Scopigno: dopo l’evento ha rilasciato un’intervista ai giornalisti presenti. “Campionato più equilibrato? Sì. L’avevo detto alla vigilia. Ci sono tante squadre che si sono rinforzate tantissimo e vorranno contendere all’Inter il campionato vinto”. “Queste prime sette giornate hanno dimostrato che tutte le partite sono insidiose e non ci sono gare scontate. Cercheremo tutti quanti di dare il massimo”. Sugli arbitri “Dobbiamo tutti quanti aiutarli perché non è semplice. Ci sono tanti episodi al limite e non è semplice giudicare, per fortuna abbiamo il VAR”. Gli obiettivi “Campionato o Champions? Questa è una domanda… (ride, ndr). Quando sei all’Inter devi essere competitivo in tutte le competizioni. Tutte portano dispendio fisico e mentale, però è il bello del calcio. Giocare la Champions e […]

