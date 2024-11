L’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi è soddisfatto di quanto fatto finora dai suoi; domani tuttavia c’è una gara molto importante da affrontare. L’imminente confronto tra l’Inter e la Fiorentina a Firenze promette scintille nel prossimo impegno di Serie A. Con entrambe le squadre posizionate a pari punti e i viola reduci da sette vittorie consecutive, la tensione è palpabile. Simone Inzaghi ha parlato ad Inter TV di questa gara ed in generale del momento dei suoi. Il segreto dell’ottimo rendimento di questo inizio stagione “Dal 13 luglio stiamo lavorando bene e siamo contenti dei risultati degli ultimi due mesi, abbiamo fatto ottime gare ma sappiamo che domani sarà un match difficile”. Sul turnover “Le rotazioni non sono un limite, ma riusciamo anzi a gestire bene tutti i giocatori. Per domani abbiamo qualche defezione ma andremo lì per fare una bella gara”. I progressi della difesa “Stiamo lavorando in entrambe le fasi, […]

