Simone Inzaghi, tecnico dell’Inter, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la partita contro la Fiorentina. Di seguito le sue parole.

PARTITA – «Abbiamo fatto tre ottime partite, i ragazzi lavorano bene con grandissimo spirito, contagioso per noi dello staff, per la società e per i tifosi. Sono ottimi segnali ma è solo l’inizio. Volevo che Thuram trovasse il gol, sono contento e ha fatto molto bene come tutti quelli che hanno giocato. Sono molto soddisfatto».

DIFESA – «C’era la voglia di non prendere gol, di concedere poco ed è merito di tutta la squadra. Abbiamo lavorato bene in tutti i reparti, dobbiamo continuare sempre in questo modo».

LAUTARO CAPOCANNONIERE – «Speriamo, ha tutte le qualità per farlo. E’ bello vedere come si sacrifica, sta facendo benissimo in questi anni con me. E’ in continua crescita, è un leader».

DERBY DOPO LA SOSTA – «Sappiamo che il valore del derby e cosa rappresenta, chiaramente c’è questa sosta in mezzo e tanti giocatori andranno a giocare con le proprie nazionali però è un qualcosa che c’era nei calendari. I ragazzi sono contenti di andare a difendere la propria nazione e noi li aspettiamo. C’è questo anticipo di sabato in poco tempo prepareremo la partita».

ALTERNANZA A CENTROCAMPO – «Adesso in queste prime tre partite abbiamo giocato una partita a settimana, poi avremo sette partite in ventidue giorni e avremo bisogno di tutti i ragazzi. Dopo la sosta torneranno anche Acerbi e Sanchez, giocando ogni tre giorni cambierò assetto».

KLAASSEN E PAVARD – «Klaassen ha fatto solo la rifinitura, lo conosciamo e ci darà una mano e Pavard ha fatto due allenamenti. Stasera volevo inserirlo ma ho preferito mettere Asllani che se lo meritava ed è un ragazzo su cui punto fortemente».

ROSA PIU’ COMPLETA DELLO SCORSO ANNO – «Lo dirà il tempo, abbiamo avuto dei cambiamenti importanti mettendo dodici giocatori nuovi e sono venuti all’Inter con grande voglia. Sapevamo che qualcuno poteva uscire a malincuore, sono arrivati giocatori esperti e giovani e si stanno inserendo nel migliore dei modi».

