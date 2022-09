Simone Inzaghi parla nell’intervista a DAZN dopo il derby perso dalla sua Inter contro il Milan dei singoli giocatori.

Nell’intervista dell’allenatore Simone Inzaghi a DAZN dopo il derby perso dalla sua Inter, contro i rossoneri del Milan, viene fatta una domanda su Barella e Dumfries, ecco la risposta del tecnico: “Parlare di singoli mi viene difficile. Abbiamo avuto quel momento in cui abbiamo preso il pareggio in uscita. Ho già analizzato la situazione, in quella mezzora abbiamo concesso troppo. Prima non c’erano avvisaglie.“

Simone Inzaghi

Conclude sulla difesa che prende quest’anno troppe reti: “Questa è la stessa squadra che lo scorso anno è stata 8 partite senza prendere gol. I numeri vanno letti nella direzione che basta vedere la partita di oggi per capire che facciamo troppa fatica a segnare. Loro sono arrivati in porta con troppa facilità. Perché in questi anni abbiamo dimostrato di saperlo fare.“

