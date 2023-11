Le parole di Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, alla vigilia della sfida di Champions contro il Salisburgo. I dettagli

Il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi ha parlato in conferenza stampa.

LE PAROLE – «Domani ci sarà qualche cambiamento: perdiamo, come avevo detto dopo Bergamo, un giocatore importantissimo come Pavard, che si era inserito nel migliore dei modi sia a livello tecnico tattico che negli spogliatoi. Però in questo periodo abbiamo fatto bene nonostante la mancanza di Arnautovic e di Cuadrado: aspetteremo Pavard quando, tra un mese e mezzo, tornerà a darci una mano».

