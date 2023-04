Inzaghi rischia, ma dovrebbe comunque chiuderà la stagione sulla panchina dell’Inter. Le valutazioni verranno fatte alla fine

Simone Inzaghi è ovviamente sul banco degli imputati, ma come racconta ‘Tuttosport’ non è al momento in bilico. O meglio, la sua permanenza all’Inter dovrebbe essere una naturale conseguenza quanto meno fino a fine stagione. Poi si vedrà.

«Simone Inzaghi sente il fuoco delle critiche sul suo operato farsi sempre più rovente dopo la sconfitta in campionato. Inzaghi in questo momento non è in discussione, perché ci sono tanti impegni ravvicinati, tra coppe e campionato (e comunque sul fronte Coppa Italia e Champions l’Inter potrebbe fare bene), a fine anno la dirigenza rifletterà»

INTER – «Sarà importante ritrovare il cinismo sotto porta, ma anche quella tensione nervosa nell’aggredire la partita che era un tratto distintivo dell’Inter vincente e che invece da qualche parte si è smarrita. Contro la Fiorentina, in casa, anche in virtù di quelle che saranno le prossime partite che attendono l’Inter in calendario, bisognava vincere»

L’articolo Inter: Inzaghi, permanenza a rischio… Ma se ne parlerà solo a fine stagione. La situazione proviene da Inter News 24.

