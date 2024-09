Il tecnico nerazzurro interessa molto oltremanica anche se in realtà è legato contrattualmente al club meneghino fino al 2026. Il mondo del calcio è in continuo movimento, e non solo per quanto riguarda i trasferimenti dei giocatori ma anche per le vicende che riguardano gli allenatori. Simone Inzaghi, attuale guida tecnica dell’Inter, si trova di fronte a un bivio professionale che potrebbe portarlo a lasciare il calcio italiano per la prestigiosa Premier League. L’impatto del Demone Negli ultimi 3 anni, il piacentino ha lasciato un’impronta significativa sulla panchina nerazzurra. La sua gestione ha portato la squadra a compiere progressi notevoli, in particolare nell’ultimo anno. La rosa, considerata tra le più competitive a livello europeo, sotto la sua guida ha raggiunto risultati importanti, come la partecipazione alla finale di Champions League e la vittoria dello Scudetto numero 20. Questi risultati non sono passati inosservati, suscitando l’ammirazione di importanti club europei. L’attenzione […]

Leggi l’articolo completo Inter: Inzaghi potrebbe dire addio a fine stagione, c’è già una pretendente, su Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG