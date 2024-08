I nerazzurri hanno perso un attaccante in grado di saltare l’uomo come Alexis Sanchez e finora non sono riusciti a sostituirlo con un profilo simile.

L’Inter non si opporrebbe ad una partenza di Joaquin Correa anche se man mano che ci si avvicina alla fine della sessione estiva questo scenario appaia sempre più improbabile; Simone Inzaghi tra l’altro lo ha anche convocato per la prima di campionato contro il Genoa, segno che l’argentino non è proprio fuori dal progetto.

La pretendente

Il Tucu piace tanto proprio all’allenatore del Genoa Alberto Gilardino: i liguri sono alla ricerca di un attaccante in grado di fungere da collante tra il centrocampo e l’attacco. Joaquin Correa, con la sua abilità di muoversi tra le linee, sembra rientrare perfettamente nelle richieste tecniche del tecnico rossoblù.

Alexis Sanchez

La posizione dell’Inter

Come riporta Calciomercato.com, la squadra milanese non considera Correa un elemento incedibile, tutt’altro; l’ex Lazio potrebbe servire per liberare spazio e risorse da investire in un altro acquisto. Fino a questo momento, l’Inter ha preferito mantenere una certa riservatezza sul futuro dell’argentino, evitando di alimentare speculazioni. Pertanto, non è ancora chiaro se esista un piano alternativo qualora Correa dovesse effettivamente trasferirsi al Genoa.

Prospettive future

La potenziale partenza di Correa dal club nerazzurro potrebbe quindi rappresentare un’opportunità per entrambe le parti. Il Genoa avrebbe finalmente il sostituto di Albert Gudmundsson, appena ceduto alla Fiorentina, mentre l’Inter potrebbe pensare di intraprendere altre mosse di mercato. Simone Inzaghi, infatti vorrebbe che fosse colmato il vuoto lasciato da un giocatore come Alexis Sanchez. Un attaccante come lui, attualmente nella rosa a sua disposizione non c’è.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG