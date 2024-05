Simone Inzaghi sempre più nella storia: può battere il record di punti in Seria A stabilito da Roberto Mancini, prossime gare decisive.

Simone Inzaghi è determinato a non lasciarsi sfuggire un importante record che vede coinvolti la sua Inter e le gesta compiute da Roberto Mancini nell’annata 2006/07. L’obiettivo è chiaro e sfidante: superare il primato di punti in classifica stabilito dall’Inter di Mancini, passando per le decisive ultime tre partite di campionato contro Frosinone, Lazio e Verona. Per aspirare a raggiungere quota 98 punti, superando dunque il record precedente, i nerazzurri dovranno vincere tutte e tre le sfide, un’impresa che richiede concentrazione e determinazione.

Un risultato da record

La caccia a questo storico traguardo mette in evidenza non solo la qualità del gioco espresso dalla squadra di Inzaghi nel corso di questa stagione ma rafforza anche la dinamica di un confronto generazionale tra tecniche di allenamento, mentalità e strategie sul campo. Il raggiungimento di 98 punti rappresenterebbe non solo un superamento del record di Mancini ma anche una solida affermazione nel panorama calcistico italiano, considerando come la Juventus abbia fissato il record a 102 punti nella stagione 2013/14.

Una maratona di successi e la necessità di riscattarsi

L’Inter si avvicina a queste ultime battaglie consapevole di un percorso fino ad ora brillante, seppur rallentato da qualche scivolone di troppo. Particolarmente significative sono le prestazioni in trasferta, con i nerazzurri che hanno dimostrato di essere una macchina da guerra lontano dalle mura amiche, stabilendo il miglior record “in viaggio” tra i principali campionati europei. Questi successi gettano le basi per un finale di stagione che si preannuncia carico di aspettative e determinazione.

Altri record nel mirino

Oltre al prestigioso traguardo dei punti, l’Inter ha ancora nel mirino altri importanti record: il numero di clean-sheet e il minor numero di gol subiti in una sola stagione. Attualmente, i difensori nerazzurri hanno mantenuto la porta inviolata per 20 volte, avvicinandosi al record esistente che dista solo una partita. Ancora più sfidante è il limite dei gol subiti, con la squadra che ha fino ad ora incassato 19 reti, una in meno rispetto al record stabilito. Questi obiettivi aggiuntivi offrono un ulteriore stimolo per la squadra, che mira a concludere la stagione entrando nella storia del calcio italiano sotto molteplici aspetti.

L'articolo Inter, Inzaghi punta il record di Mancini: a un passo dalla storia proviene da Notizie Inter.

