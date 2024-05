Correa tornerà all’Inter al termine della stagione, dato che il Marsiglia non si è qualificato per la Champions. Ma quanto pesa a bilancio?

Con l’esclusione dalla Champions League, il futuro di Joaquin Correa, attaccante del Marsiglia, sembra pendere verso un ritorno all’Inter a fine stagione. La mancata qualificazione del club francese ha risvegliato domande sul valore dell’argentino nei bilanci e sulle possibili mosse dell’Inter riguardo al suo contratto.

Valore a bilancio

Joaquin Correa, noto ai tifosi come il “Tucu”, rappresenta per l’Inter un investimento consistente, evidenziato da un costo storico ufficiale di 32,6 milioni di euro. Al 30 giugno 2023, il valore netto dell’argentino nei libri contabili nerazzurri si attestava a poco più di 16,9 milioni di euro. Questa cifra tiene conto delle dinamiche di ammortamento, che per la stagione 2023/24 hanno inciso per quasi 8,5 milioni di euro. Alla fine del prossimo anno fiscale, il valore netto di Correa dovrebbe quindi ridursi a cifre simili, considerando il termine del suo attuale contratto con l’Inter.

Joaquin Correa

Il costo di mantenere Correa

Se Correa dovesse rimanere all’Inter per la stagione 2024/25, il club affronterebbe un costo complessivo vicino ai 15 milioni di euro. Questa stima comprende non solo l’ammortamento residuo del suo valore a bilancio ma anche uno stipendio netto annuale da 3,5 milioni di euro, equivalente a circa 6,5 milioni lordi.

Uno sguardo alle possibili mosse

Nel caso in cui l’Inter optasse per una cessione temporanea, la strategia contrattuale subirebbe delle modifiche significative. Per evitar la scadenza del contratto al termine del prestito, si procederebbe con il rinnovo, influenzando così l’ammortamento secondo la durata del nuovo accordo. Questa manovra potrebbe alleggerire gli oneri finanziari per il club nerazzurro, offrendo al tempo stesso una soluzione per mantenere il giocatore nel lungo periodo, qualora si decidesse di puntare ancora su di lui.

L’Inter si trova davanti a scelte strategiche importanti per il futuro di Correa, che influenzeranno sia l’aspetto sportivo che quello finanziario del club. La direzione presa, oltre a definire l’organico della squadra, segnerà anche il modo in cui l’Inter gestisce i propri equilibri economici, sempre con uno sguardo attento ai vincoli regolamentari del Fair Play Finanziario.

