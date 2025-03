Inter: Inzaghi punta un talento della Lazio, ma c’è un problema

Le ultime indiscrezioni riportate dal quotidiano La Repubblica sostengono che al tecnico nerazzurro piaccia un giocatore che in teoria poco si sposerebbe con il 3-5-2.

Non manca moltissimo alla fine della stagione attuale e per l’Inter si profila già un futuro all’insegna di un progetto ambizioso. La nuova proprietà ha in mente una serie di cambiamenti che dovrebbero portare la squadra a ridurre l’età media e il monte ingaggi. Oaktree, infatti, è pronta a investire ma con delle condizioni precise. L’obiettivo è creare una squadra con un mix di esperienza e freschezza, che possa garantire prestazioni al top per i prossimi anni.

L’osservato speciale della Lazio

Tra i giocatori che potrebbero far parte di questo nuovo progetto, uno dei più interessanti è Gustav Isaksen, esterno d’attacco della Lazio che si è messo in mostra con prestazioni convincenti. Il danese, pur non essendo un bomber, ha dimostrato una continuità di rendimento molto apprezzata, sia in fase offensiva che difensiva. Nonostante le voci di mercato che lo vedono nel mirino del Tottenham, con i britannici pronti a spendere 40 milioni per il suo cartellino, il ragazzo potrebbe anche trovare spazio all’Inter.

Inzaghi punta su Isaksen per l’Inter

Secondo alcune indiscrezioni, Simone Inzaghi avrebbe messo gli occhi proprio su Isaksen per rinforzare il proprio centrocampo a 5. L’allenatore nerazzurro infatti considererebbe il danese un quinto, ritenendo che abbia la capacità di coprire tutta la fascia. La Lazio, dal canto suo, ha già chiarito che nessun giocatore è incedibile: c’è però da considerare che il contratto di Isaksen scade solo nel 2028, va da sé che la cifra di partenza per intavolare una trattativa debba essere elevata. Sarà interessante vedere come si evolverà la situazione nella prossima finestra di mercato.

