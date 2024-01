I nerazzurri hanno vinto una gara non semplice anche per via delle numerose assenze: ora il tecnico piacentino ha ancora più certezze.

L’Inter ha vinto a Firenze e ora può approcciare al big match con la Juventus essendole davanti in classifica anche con una gara in meno, un vantaggio non da poco; in poche parole, almeno per questa settimana, è stato annullato l’effetto dell’asterisco.

Lautaro Martinez

Un solo irrinunciabile

La trasferta al Franchi ha lasciato in dote tante notizie e ha confermato forse quella che è più ovvia: l’Inter se deve fare a meno di Lautaro Martinez perde molto della sua forza, cosa che non accade in caso di altre rinunce. L’argentino ha segnato 19 goal in 19 partite giocate di campionato: non solo numeri se si conta che quasi tutti sono goal decisivi se non proprio da 3 punti.

Abbondanza di risorse

Il Corriere della Sera pone l’accento sulle prestazioni delle cosiddette seconde linee sottolineando che non hanno fatto rimpiangere i titolari assenti. È stato per certi versi sfatato anche il “tabù” Calhanoglu: ci ha pensato il suo sostituto naturale, Asllani. L’albanese ha giocato più di 500 minuti finora in stagione contro i più di 800 di tutta la scorsa: l’ex Empoli ha timbrato il cartellino col primo assist in maglia nerazzurra. Anche Frattesi e Carlos Augusto hanno fatto bene: restano ai margini solamente Klaassen e Buchanan ma non è detto che presto possano incidere positivamente anche loro.

