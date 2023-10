Ecco cosa scrive il Corriere dello Sport a proposito dell’Inter, che ha agganciato il Milan in vetta alla classifica di Serie A.

INTER- «Comincia in panchina bello comodo (ma evidentemente carico), entra al 9′ minuto del secondo e in 27 minuti segna quattro gol. Facile, no? A dirsi, a scriverlo e a leggerlo. A gustarselo come hanno fatto i tifosi dell’Inter e poi i suoi compagni. E Simone Inzaghi, un allenatore felice, primo in classifica insieme al Milan: la risposta ai rossoneri è arrivata a distanza di poche ore.

“L’Inter, insomma, ha reagito: la sconfitta con il Sassuolo e le difficoltà di concretizzazione incontrate nel primo tempo, nonostante un possesso schiacciante e l’azione continua sulle fasce di Dumfries e Carlos Augusto (una riserva per modo di dire), sono state spazzate via dopo l’ingresso del centravanti. Il peso nell’area che mancava. La firma del campione, del capocannoniere, dell’uomo della svolta. Anche Simone esulta. E non potrebbe essere altrimenti

L’articolo Inter, Inzaghi risponde a Pioli dopo poche ore: con un Lautaro così… proviene da Inter News 24.

