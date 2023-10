Ecco come Benjamin Pavard parla ai microfoni di Rai Sport dopo la vittoria per 0-4 conseguita dall’Inter contro la Salernitana.

LAUTARO– «E’ un attaccante di classe mondiale, lo dimostra ogni anno e lo dimostrerà ancora. E’ un leader e il nostro capitano. Spero possa prolungare la sua avventura qui all’Inter, sono molto contento di essere compagno di un tale giocatore, è importantissimo per la squadra»

IL SOGNO- «Sono qui per vincere titoli, voglio la seconda stella sulla maglia. Giocherò ogni competizione per vincere, è il mio modo d’essere. Sono qui per vincere»

L’articolo Inter, Pavard: «Sono qui per vincere. Lautaro? Spero che…» -Rai Sport proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG