Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, ha così parlato dopo il match giocato contro l’Udinese: le sue dichiarazioni

Simone Inzaghi ha parlato a Sky Sport dopo Inter-Udinese.

INTER ANCORA PIÙ BELLA? – «Son stati dei gol molto belli, sono stati bravissimi i ragazzi. Temevo questa gara, avevo visto l’Udinese vincere a San Siro 20 giorni fa col Milan. In questo momento è una squadra in fondo alla classifica ma secondo me ha valori superiori. I ragazzi sono stati bravissimi ad interpretarla dal primo minuto al novantesimo».

RISPOSTA IN CHIAVE CAMPIONATO? – «Risposta da grande squadra. Abbiamo fatto un’ottima gara e dobbiamo concentrarci su di noi. Quello che succede alle altre ci interessa relativamente, dobbiamo guardare solo a noi stessi. Abbiamo la fortuna di allenare questo gruppo, che ci danno dentro dal 13 luglio. I risultati aiutano ma dobbiamo continuare su questa direzione».

CLICCA QUI PER L’INTERVISTA COMPLETA

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG