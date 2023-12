Il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi ha commentato il bel successo della sua squadra.

Simone Inzaghi ha parlato di Inter-Udinese a Sky Sport: ecco la sua analisi. “Sono stati dei gol molto belli, temevo questa gara, i ragazzi sono stati bravissimi. L’Udinese aveva vinto qui a San Siro col Milan, ha valori superiori rispetto alla classifica, sapevamo che dovevamo tenere bene il campo, hanno giocatori di qualità. I ragazzi sono stati bravissimi dall’inizio alla fine”.

Entusiasmo

“La nostra risposta alla Juve è da grande squadra. Dobbiamo concentrarci su di noi, ciò che succede sugli altri campi ci deve interessare relativamente. A volte si gioca prima altre dopo, noi dobbiamo incidere sulla squadra nel miglior modo possibile. Questo gruppo ci dà dentro da luglio, c’è entusiasmo e una bellissima atmosfera, dobbiamo continuare così”.

Simone Inzaghi

Gli obiettivi

“Soprannome ‘Demone da Piacenza’? Fa piacere. Il calcio va veloce, giusto godersi queste serate. Due obiettivi sono centrati, Mondiale per Club e ottavi Champions. Davanti a questo pubblico dobbiamo continuare a fare prestazioni così, se le meritano. Nel bene e nel male, non ci hanno mai abbandonati”.

I singoli

“Dimarco e Calhanoglu? Stanno facendo benissimo da due anni e mezzo, ma mi sembrerebbe riduttivo fare nomi stasera. Il secondo gol da allenatore è bellissimo, dobbiamo continuare così. Martedì abbiamo la Real Sociedad, dobbiamo essere bravi a recuperare energie fisiche e mentali”.

Su Frattesi

“Sorriso Frattesi quando gli ho parlato? Davide ero in dubbio se farlo partire dal 1′. Per come è andata la partita e come ci servirà alla prossima, gli ho detto di star sereno. Lavora benissimo e ci dà grandi soddisfazioni, ha davanti Barella e Mkhitaryan nel suo ruolo, due grandi giocatori come lui. Lavora quotidianamente per avere spazi, deve continuare così, ha già fatto gol importanti. Lavorano benissimo tutti, non ho voluto metterlo e verrà buono martedì. In fascia destra No, è stata detta ma non è un’opzione. Le opzioni sono Dumfries e Cuadrado, che sta stringendo i denti, ha questo problema importante al tendine. Non poteva avere i 90 minuti nelle gambe, ho la fortuna di avere Darmian che passa da destra a sinistra, è la fortuna di noi allenatori avere giocatori così“.

L’articolo Inzaghi: “Temevo questa gara ma i ragazzi sono stati bravissimi, ora recuperiamo energie per la Real Sociedad” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG