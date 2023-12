Il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi ha parlato della vittoria conquistata con l’Udinese nella 15^ di Serie A e dell’aria che tira

Ai microfoni di DAZN, Simoen Inzaghi parla così dopo il triplice fischio del match tra Inter e Udinese, vinto dai nerazzurri per 4-0.

PARTITA– «Stasera grande gara contro una squadra che 20 giorni fa aveva vinto a San Siro, ha giocatori tecnici in mezzo al campo. Dovevamo essere bravi a tenere bene il campo e il possesso, i ragazzi son stati bravissimi».

INTER BELLA DA VEDERE- «Chiaramente sono contento, sono 4 mesi che stiamo lavorando molto bene. Il grandissimo merito è dei ragazzi, per come si allenano, per lo spirito che mettono. Cerchiamo di far sentire tutti importanti, non è semplice. Stasera avevamo assenze importanti, dobbiamo continuare così. Il calcio va via velocemente e le partite si susseguono».

COSA MANCA?- «Lo dirà il tempo. Dovremo essere bravi a mantenere il livello di questa prestazione. Ci saranno difficoltà, e dovremo saperle gestire. Abbiamo una società sempre presente e un pubblico fantastico. Il viaggio è lungo».

PRESSIONE JUVE- «Devo avere la forza d’incidere dove posso, cioè la mia squadra e il mio club. Quello che succede sugli altri campi e nelle altre partite…non possiamo farci niente».

FRATTESI- «Gli ho detto di star sereno, era l’unico dubbio che avevo stamattina, se farlo partire titolare o no. Alla fine gliel’ho voluto chiarire, ma non c’è stato bisogno. Vorrebbe più spazio, ma ha 2 giocatori in quel ruolo importantissimi e sono contento per loro».

