L’esterno dell’Inter, Federico Dimarco, ha espresso le proprie emozioni al termine del match vinto contro l’Udinese

Intervenuto ai microfoni di Inter TV al termine di Inter Udinese, Federico Dimarco ha analizzato così il successo dei nerazzurri per 4 a 0.

L’ABBRACCIO CON ASLLANI DOPO IL MIO GOL? – «Perché in settimana mi aveva detto che segnavo come tante altre persone tra cui Stankovic. Sono contento».

SULLA STAGIONE – «Sì, sono contento per la squadra perché abbiamo la giusta mentalità, stiamo giocando bene. E giocando bene stanno arrivando anche i risultati».

I PARAGONI CON GRANDI GIOCATORI? – «Fa piacere, ma non mi piacciono i paragoni. Parliamo di giocatori che hanno fatto la storia dell’Inter, con grandi mancini… Sono contento di essere accostato a loro dai».

IO COME I GIOCATORI DEGLI ANNI ’80? – «Si, sono d’accordo. Interpreto il ruolo un po’ a modo mio, mi muovo sempre e cerco di dare una linea di passaggio ai compagni e cercare di creare gli spazi e giocare per la squadra».

QUANTO ANCORA CI DARÀ FASTIDIO LA JUVE? – «Mah, questo non lo so. La Juventus è una squadra forte come lo sono Milan, Napoli, Roma… Ma noi dobbiamo pensare a noi stessi, non agli altri».

L’articolo Dimarco a Inter TV: «Juve squadra forte ma dobbiamo pensare a noi stessi, i paragoni fanno piacere» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG