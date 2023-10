Il tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi, riabbraccerà a partire da oggi i primi rientranti dalle nazionali: ecco il programma

Terminati i primi impegni della sosta nazionale, Appiano Gentile comincia a ripopolarsi a partire da oggi: il tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi, ritrova 4 big. Si tratta di Calhanoglu, Sommer, Dumfries e de Vrij. A riferirlo è la Gazzetta dello Sport che parla di quando rientreranno gli altri.

Sulla rosea si legge: «La truppa arriverà con animo differente: il portiere svizzero è stato pesantemente criticato in patria per i tre gol presi con un po’ di leggerezza nel pareggio pirotecnico a San Gallo contro la Bielorussia, mentre Calha ha brindato con i compagni nella notte di Konya dopo un poker alla Lettonia decisivo per la qualificazione matematica. Anche Dumfries torna a Milano col sorrisone: ha procurato lui il rigore decisivo per la vittoria Oranje. Da domani, invece, la compagnia si allarga ancora di più con i rientri dei sei azzurri (Barella, Acerbi, Darmian, Bastoni, Frattesi, Dimarco) più Asllani, Pavard e Thuram». Poi sarà il turni dei sudamericani: per giovedì, a 48 ore dalla sfida contro il Torino, sono attesi a Milano Carlos Augusto, Alexis Sanchez e Lautaro Martinez.

L’articolo Inter, Inzaghi ritrova oggi 4 big: il programma di rientro dei nazionali proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG