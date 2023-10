L’ex difensore dell’Inter, Davide Santon, ha risposto sulle voci che lo collegavano a Corona per il caso scommesse: le sue parole

Davide Santon ci tiene a precisare che non ha nulla a che fare con Fabrizio Corona, dopo le dichiarazioni rilasciate da ques’ultimo che raccontava come la fonte delle sue indiscrezioni sulle scommesse fosse lo zio di un ex calciatore dell’Inter del Triplete, amico di Balotelli. Queste le dichiarazioni dell’ex difensore, intervistato da La Repubblica.

LE PAROLE – «Mio zio non è la gola profonda di Corona. Ha un allevamento di vongole. Non so nulla di queste scommesse. È una cosa che mi fa schifo. Supermario? Non lo sento più, cambia numero ogni due settimane».

L’articolo Santon: «Scommesse? Mi fa schifo, non ne so nulla. Mio zio non è la fonte di Corona» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG