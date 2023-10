L’ex portiere dell’Inter, Sebastian Frey, ha detto la sua sul caso scommesse di cui è accusato anche Nicolò Fagioli della Juve

Intervenuto su TV Play, l’ex portiere dell’Inter, Sebastian Frey si è espresso sul caso scommesse che ha coinvolto diversi calciatori italiani tra i quali Fagioli della Juve.

LE PAROLE – «Sono dispiaciuto per la questione scommesse. È già successo in passato in Serie A. Ci son state condanne e radiazioni. Mi dispiace perché son ragazzi giovani. Quando firmi un contratto c’è un regolamento che è chiaro, sia riguardo al doping che a queste questioni qua. Tutti siamo a conoscenza di cosa è vietato. Mi chiedo ma questi ragazzi sono gestiti bene? Mi metto nei loro panni. Chi li rappresenta o i genitori deve dirgli ‘queste cose non devono esistere’. Fagioli che è una promessa del calcio italiano e non solo se fosse confermato rischia di rovinarsi la carriera a 20 anni ed è un peccato. È capitato che incontrassi qualcuno che scommetteva, dicevo ‘Ma ti va di giocare col fuoco?’. Mi rispondevano: ‘Guadagni tanti soldi’. Io mi sono sempre ritenuto un privilegiato. Facciamo il lavoro più bello al mondo. Non so giocare neanche a carte. Il discorso per me è semplice. Lo trovo un peccato, sai che vai a rischiare di compromettere la carriera. Ma ne vale la pena».

