A InterTV, parla proprio l’allenatore dell’Inter, Simone Inzaghi che discute alla vigilia della sfida alla Fiorentina.

Sono queste le parole del tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi a InterTV in vista del match contro la Fiorentina, ecco le parole: “Handanovic? Non è disponibile, ma partirà domani con noi e ci darà una mano. All’occorrenza, se dovesse servire, è pronto Cordaz. Conta ragionare partita per partita, ne mancano tante alla sosta. C’è ancora tantissimo davanti, dobbiamo arrivare alla sosta nel migliore dei modi.“

Conclude sulla situazione Lukaku di ritorno dall’infortunio: “Da due giorni si sta allenando parzialmente in gruppo. Deve ritrovare la condizione, è molto motivato per aver superato la lesione dopo tantissimo tempo. A Firenze non sarà con noi, cerchiamo di portarlo mercoledì. Deve migliorare la sua condizione e vedendolo lavorare sono molto fiducioso“.

