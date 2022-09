Simone Inzaghi, tecnico dell’Inter, ha parlato prima del fischio d’inizio del match contro l’Udinese: le dichiarazioni

Simone Inzaghi ha parlato a Sky Sport prima di Udinese-Inter.

UDINESE – «Troviamo una squadra fisica ma allo stesso tempo molto tecnica. È in un ottimo momento, ci servirà una prestazione importante».

TURNOVER – «Noi allenatori siamo sempre giudicati in base ai risultati. È normale che dobbiamo fare scelte continue, c’è bisogno dei giocatori al meglio. Di volta in volta vedremo l’undici migliore per iniziare, fermo restando che chi subentra ha un’altra importanza rispetto a chi gioca dall’inizio».

L’articolo Inter, Inzaghi: «Serve gara importante. Il mio turnover…» proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG