Simone Inzaghi si inchina a Nicolò Barella, ecco la confessione in conferenza stampa dopo il match di Serie A Bologna-Inter

Simone Inzaghi non ha usato giri di parole. Intervenuto in conferenza stampa dopo Bologna-Inter il tecnico nerazzurro ha parlato così delle scuse di Nicolò Barella per quanto accaduto contro il Genoa. Ecco le sue dichiarazioni ai giornalisti.

PAROLE BARELLA – «No personalmente non ne avevamo parlato. Questo però gli fa onore e gli farò i complimenti».

QUI PER LA CONFERENZA STAMPA INTEGRALE DI SIMONE INZAGHI

L’articolo Inter, Inzaghi si inchina a Barella: l’ha ammesso ai giornalisti proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG