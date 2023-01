Le parole di Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, nel pre partita della gara contro l’Empoli. I dettagli

Simone Inzaghi ha parlato ai microfoni di Dazn nel pre partita della gara tra Inter e Empoli.

PAROLE – «Skriniar? Basta vederlo giocare e allenarsi per capirlo. Lo vedo concentrato, ha la maglia dell’Inter addosso: senza Handanovic e Brozovic, è il terzo per presenze. La società sta cercando di risolvere la questione in qualche modo, ma per me contano soltanto il campo e le partite».

L’articolo Inter, Inzaghi: «Skriniar? Lo vedo concentrato, ha la nostra maglia» proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG