Il belga corre verso il recupero. Lukaku torna ad allenarsi con il pallone. Buone notizie per l’Inter

Prosegue spedito il recupero di Romelu Lukaku, che nel corso dell’allenamento mattutino alla vigilia della sfida tra Barcellona e Inter ha riabbracciato il pallone. Almeno, questo raccontano le foto pubblicate dalla società nerazzurra sui social.

Lavoro differenziato per il Tucu Joaquin Correa, che come il centravanti ex United e Chelsea sta recuperando da un infortunio.

L’articolo Inter, Inzaghi sorride: Lukaku torna ad allenarsi con il pallone proviene da Calcio News 24.

