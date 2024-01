Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, ha parlato a Mediaset in vista della finale di domani di Supercoppa contro il Napoli

PAROLE – «In 23 anni di carriera è capitato due volte di competere per questo trofeo, spero di riuscire ad alzarlo. Altrimenti sono contento comunque, non tutti gli allenatori che partono da zero come me arrivano a giocarsela due volte. Per la squadra, non credo sia facile ripetere una Supercoppa: devono approfittarne e questo deve essere lo stimolo. Napoli? Stiamo guardando quello che hanno fatto di diverso perché fino ad una partita fa giocavano con un alto modulo, ma quello che conta di più in queste partite sono le motivazioni. Record all-time in Supercoppa Ai numeri è giusto anteporre l’Inter, sarebbe una cosa importante».

