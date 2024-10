L’allenatore nerazzurro è chiamato ad una scelta difficile, in compenso il resto della formazione non dovrebbe creargli grattacapi. Alla vigilia di un confronto cruciale con la Juventus, si palesa un dilemma tattico che potrebbe influenzare significativamente l’esito del derby d’Italia. Simone Inzaghi si trova di fronte a scelte importanti, ponderate nel silenzio che precede l’incontro, ma che trovano eco nelle prime indiscrezioni che filtrano da Appiano Gentile. Al centro delle riflessioni, la composizione del cuore del gioco interista, il centrocampo, si confronta con l’assenza di una pedina chiave e il ritorno di un’altra, innescando un dibattito sul migliore assetto possibile. Le condizioni dei singoli Da non sottovalutare è la condizione fisica di tutti i protagonisti coinvolti. Il recupero di Asllani rappresenta un’incognita importante mentre non preoccupa la situazione di Frattesi, che ieri ha accusato un piccolo problema ai denti. Il dilemma L’Indisponibilità di Hakan Calhanoglu rappresenta senza dubbio un colpo […]

