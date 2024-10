Ci si prepara al derby d’Italia di domani e ovviamente sono molti gli ex calciatori e gli opinionisti che ne parlano. Nel calcio, ci sono incontri che trascendono la semplice competizione sportiva, assumendo significati più profondi sia per le squadre che per i loro tifosi. Uno di questi incontri è certamente quello tra Inter e Juventus, due delle squadre più titolate e storicamente rivali del calcio italiano. Il parere del doppio ex L’ex centrocampista di entrambi i club, Marco Tardelli, ha condiviso a La Stampa le sue riflessioni sull’imminente scontro, evidenziando non solo la rivalità sportiva ma anche l’importanza psicologica e morale che questo confronto potrebbe avere, specialmente per una delle due squadre. L’avvicinamento “Entrambe sono apparse in Champions al di sotto delle loro possibilità. Un’Inter in difficoltà a giocare sul sintetico e l’assenza di alcuni titolari, hanno fatto sì che i nerazzurri abbiano subito l’avversario con grande rischio. Ma […]

