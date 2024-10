Sia nerazzurri che bianconeri arrivano alla sfida di domani sera con defezioni eccellenti. All’approssimarsi del derby d’Italia, uno degli appuntamenti più attesi nel calendario del calcio italiano, l’attenzione si concentra sulla formazione che l’Inter, guidata da Simone Inzaghi, schiererà contro la Juventus. A poche ore dall’importante incontro, i tifosi e gli appassionati si interrogano su chi verrà scelto da Simone Inzaghi. L’importanza del match Il derby d’Italia non è soltanto una partita come le altre, ma un evento che catalizza l’attenzione di milioni di appassionati in Italia e nel mondo. La rivalità storica tra Inter e Juventus aggiunge spessore e tensione all’incontro, rendendolo uno dei momenti culminanti della stagione calcistica. Le scelte di Inzaghi Dopo il turnover di mercoledì, contro la Juventus torna l’Inter dei titolarissimi al netto degli infortunati Acerbi ed Asllani; mancheranno anche Buchanan e Carlos Augusto. Il rientro La principale incognita riguarda chi prenderà il posto di […]

Leggi l’articolo completo Inter-Juve, per Inzaghi formazione fatta per 10 undicesimi: ecco l’unico serio dubbio, su Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG