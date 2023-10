Dopo la vittoria contro il Salisburgo, l’Inter sta preparando la gara contro la Roma di campionato: Inzaghi con diversi dubbi di formazione

Il tecnico dei nerazzurri dovrebbe optare per cinque cambi rispetto alla formazione vittoriosa in Champions League. Nell’ottica delle rotazioni in questo mese intenso di match ogni tre giorni dovrebbero rifiatare Pavard e De Vrij, al loro posto tornano Darmian e Acerbi. In mezzo al campo conferma per Frattesi, Barella prende il posto di Mkhitaryan. Mentre davanti Sanchez insidia Thuram, al momento avanti nel ballottaggio. A sinistra Dimarco rileva Carlos Augusto.

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Frattesi, Calhanoglu, Barella, Dimarco; Thuram, Lautaro.

L'articolo Inter, Inzaghi verso la Roma con diversi cambi: la probabile formazione proviene da Inter News 24.

