Simone Inzaghi ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria dell’Inter contro la Juve. Di seguito le sue parole.

QUANTO SCUDETTO IN QUESTI 3 PUNTI? – «Si è preso una vittoria importante, strameritata e voluta con la forza, col gruppo. Siamo molto contenti ma è una tappa di un lungo percorso. La Juve e il Milan non molleranno un centimetro. Davanti ai nostri tifosi che ci hanno trascinato è una bellissima serata».

IL NON AVER CHIUSO LA PARTITA E SULL’INGRESSO DI KLAASSEN – «Davy è un giocatore che, come ho detto nelle ultime interviste, meriterebbe più spazio. Un centrocampista che ha fatto più di 100 gol in carriera. Ieri nella rifinitura Frattesi ha accusato un problemino. La partita l’ha tenuta aperta Szczesny, ha fatto due parate incredibili su Barella e Arnautovic. Abbiamo concesso una ripartenza in 45 minuti, Sommer è stato bello riposato. i ragazzi sono stati bravissimi, ma dobbiamo continuare. Come ho detto prima è solo una tappa».

CRESCITA DELLA SQUADRA – «Sappiamo che mancano 4 mesi intensi con tantissime partite, dobbiamo continuare in questo modo. Abbiamo vinto 18 partite su 22 in campionato, facendo un percorso straordinario. Nonostante questo siamo a 4 punti dalla Juve e anche il Milan è sempre lì perché stanno tenendo una marcia altissima. L’anno scorso con questo punteggio il Napoli era molto più avanti delle altre».

