Ecco le parole a Sky Sport dell’allenatore dell’Inter che commenta il successo contro la Salernitana, Simone Inzaghi.

Ecco le parole a Sky Sport del tecnico dell’Inter che discute della vittoria contro la Salernitana così si esprime Simone Inzaghi: “Non parlerei di rivoluzione. Per quanto riguarda il play Calhanoglu aveva giocato anche l’anno scorso. In porta è un ruolo che, avendo visto Onana su questi livelli, tutte le domeniche mi impone una scelta. Oggi Handanovic non era disponibile perché ha avuto un problema alla mano dopo Barcellona.“

Conclude così: “Voglio avere la possibilità di scegliere. A metà campo abbiamo solo 4 giocatori. Oggi ho portato in panchina Correa che ci ha dato una mano negli ultimi 20 minuti. Quello che posso sperare è recuperare quei giocatori che mi danno la possibilità di scegliere. Per quanto riguarda il mio staff, siamo insieme da 10 anni e le nostre squadre hanno sempre corso per tutto l’anno. Quest’anno abbiamo avuto dei ritardi, è un anno anomalo per tutti.“

