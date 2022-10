Le parole di Julio Cesar sul dualismo dei portieri dell’Inter: «Non entro nel merito delle scelte di Inzaghi»

Alla vigilia di Barcellona-Inter non si poteva che chiedere a lui, il grande eroe della notte del 2010 al Camp Nou. «Mi chiedono ancora: ma come hai fatto quella volta su Messi?» La parata miracolosa di Julio Cesar sull’asso argentino rappresenta la pietra angolare sulla quale è

stata edificata l’impresa del Triplete. Il portiere brasiliano è perciò il più indicato per risolvere l’intricato nodo della scelta di chi dovrà difendere la porta nerazzurra nella decisiva sfida tra Barcellona e Inter. Ecco il suo parere, fornito a La Gazzetta dello Sport.

«Non entro nelle scelte di Inzaghi, Onana è un portiere di grandi potenzialità, ma dico che deve sfruttare al massimo la possibilità di giocare e allenarsi ogni giorno con un campione vero come Handanovic».

L’articolo Inter, Julio Cesar: «Onana o Handanovic? Ecco cosa penso» proviene da Calcio News 24.

