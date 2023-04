Il match valido per la semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Inter e Juve: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Allo Stadio Meazza, Inter e Juve si sfidano per le semifinali di ritorno della Coppa Italia 2022/23.

Sintesi Inter Juve 1-0

26′ Occasione Juve – Locatelli scarica per Alex Sandro: sguardo in mezzo, cross per De Sciglio che prende il tempo a Dimarco e incorna di testa. Pallone che esce di pochissimo alla destra di Onana.

24′ Spinge l’Inter – Dumfries vince il duello con Alex Sandro e riesce a crossare in area di rigore. Lautaro prova a girare, Bonucci tiene botta col fisico e gli impedisce di calciare.

21′ Occasione Inter – Locatelli perde un pallone sanguinoso al limite dell’area: Lautaro gliela sradica dai piedi e calcia all’improvviso. Esce di un soffio alla destra di Perin.

16′ Spinge la Juve – De Sciglio trova Locatelli al limite dell’area, controllo non facile però e pallone allontanato dalla difesa nerazzurra.

15′ GOL DELL’INTER – Barella cerca Dzeko con il filtrante in area ma pesca Dimarco, tenuto in gioco da Kostic: davanti a Perin tocca morbido e firma il vantaggio.

12′ Inter pericolosa – Calcio d’angolo di Dimarco, Bastoni fa da sponda anticipando Locatelli: Alex Sandro con un gran salvataggio di testa impedisce a Dumfries di colpire in area piccola.

7′ Graziato Alex Sandro – Intervento in ritardo di Alex Sandro ai danni di Barella. Solo una raccomandazione da parte di Doveri, che non estrae il cartellino giallo nei confronti del difensore.

3′ Occasione Inter – Barella col sombrero su Kostic: poi traversone al centro dell’area, Lautaro lasciato libero da Bonucci buca l’intervento. Pallone spiove sul secondo palo ma è bravo Bremer ad anticipare Dzeko.

1′ Subito Inter – Perin sbaglia il rinvio, raccoglie Calhanoglu che di prima trova Barella. Il centrocampista vuole Dzeko e Lautaro al limite, ma è bravo Alex Sandro ad anticiparli.

Fischio d’inizio – Si parte!

Migliore in campo: a fine primo tempo

Inter Juve 1-0: risultato e tabellino

RETI: 15′ Dimarco

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro. Allenatore: Inzaghi

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Bremer, Bonucci, Alex Sandro; De Sciglio, Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Chiesa. Allenatore: Allegri

