Il grosso dubbio di formazione per il tecnico nerazzurro in vista del derby d’Italia riguarda chi giocherà davanti alla difesa. La vigilia di un grande match è sempre un momento di riflessioni e decisioni cruciali per un allenatore. La partita fra Inter e Juventus, in programma alle 18:00, non fa eccezione, tenendo in sospeso fan e addetti ai lavori. Simone Inzaghi si trova di fronte a una scelta tattica importante causata dall’assenza di Hakan Calhanoglu, elemento cardine nel meccanismo di gioco dell’Inter. Un dilemma tattico La decisione non è per nulla banale: la scelta del sostituto del turco si è rivelata particolarmente complessa, con Inzaghi che ha utilizzato le sessioni di allenamento per valutare minuziosamente le opzioni a sua disposizione. Ore di attesa Mentre l’ora del fischio d’inizio si avvicina, l’ambiente intorno alla squadra nerazzurra vive momenti di attesa. La scelta definitiva del sostituto di Calhanoglu sarà annunciata solo nelle […]

