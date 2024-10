Mancano poche ore al derby d’Italia e molti si interrogano sulla formazione che il tecnico nerazzurro manderà in campo. In attesa del fischio d’inizio che vedrà l’Inter confrontarsi con la Juventus, il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi si trova a dover risolvere non pochi dilemmi tattici, alcuni dei quali riguardano scelte cruciali sia in difesa che a centrocampo. Con l’agognato recupero di Kristjan Asllani, i nerazzurri guadagnano una preziosa opzione in mezzo al campo, ma le incognite relative alla formazione titolare riguardano anche altre zone di campo. La scelta del regista Il ritorno dell’albanese al centro del gioco offre a Inzaghi più soluzioni tattiche ma la decisione su chi ricoprirà il ruolo di regista si prospetta complessa. L’ex Empoli non può avere i 90 minuti nelle gambe per via del recente infortunio che lo ha tenuto ai box. Gli altri concorrenti al posto davanti alla difesa sono Zielinski e Barella, col […]

Leggi l’articolo completo Inter-Juve: altri due giocatori non certi della titolarità, su Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG