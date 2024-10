Ci siamo quasi, l’attesa è quasi alle stelle per il derby d’Italia: Inzaghi e Thiago Motta stanno ponderando bene le ultime scelte di formazione. Il mondo del calcio italiano si prepara con grande entusiasmo alla sfida che vedrà fronteggiarsi due storiche rivali: l’Inter e la Juventus. Questo incontro, in programma oggi, domenica 27 ottobre alle 18:00, promette di essere uno degli appuntamenti più avvincenti della Serie A. L’impatto delle scelte di Thiago Motta Sul fronte bianconero, Thiago Motta si trova a dover gestire un’importante lista di indisponibili che include Bremer, Milik, Koopmeiners, Nico Gonzalez e Douglas Luiz. Questo costringe a scelte oculate, specialmente in difesa dove Savona sembra essere favorito su Cabal per il ruolo di terzino (se gioca il primo Cambiaso va a sinistra), e sulla trequarti di sinistra dove il giovane portoghese Conceiçao è a competere con Yildiz per una maglia da titolare. La posizione tra i pali […]

