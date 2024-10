Anche Aldo Serena ci ha tenuto a dire la sua su alcuni aspetti che potrebbero caratterizzare il derby d’Italia di stasera. Aldo Serena ha parlato a Radio Deejay di Inter-Juve. “Niente zero a zero? Ho commentato Barcellona e Bayern in Champions League, è stata una partita emozionante. Bisogna dar forza anche ai nostri ragazzi, le grandi devono dargli forza, dovremmo cominciare anche noi in Italia”. “I tifosi vanno a casa contenti quando vincono ma se vedi che la squadra conclude, fa azioni, sei contento, ti diverti. Cambia vincere o perdere, quella è la realtà ma l’emozione che hai è diversa. Inter e Juve hanno le capacità tecniche per offendere e fare bene…”. Come stanno i bianconeri “La Juve è stata sorprendentemente strapazzata dallo Stoccarda che veniva da una sconfitta in campionato. Quella dell’Inter contro i Young Boys non è stata una prestazione di alto livello. Una partita in linea con […]

