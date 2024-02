Colpo di scena in Serie A, Inter, Juve e Milan da Gravina per chiedere il campionato a 18 squadre, eccome come è andata e cosa può accadere

Nuovo colpo di scena in Serie A. Come riportato dall’ANSA qualche minuto or sono, questa mattina si è consumato un incontro tra Inter, Juve e Milan da un lato ed il Presidente Gravina dall’altro per chiedere la riforma del campionato italiano.

Parliamo quindi della riduzione della Serie A dalle 20 compagini attuali a 18. A fare le veci della Juve c’erano Scanavino e Calvo, mentre per i nerazzurri era rappresentata da Marotta ed i rossoneri erano rappresentati da Scaroni (da remoto). Da capire la posizione dello stesso Gravina per eventuali sviluppi, quel che certo è che la questione sembra oramai aver assunto un importanza notevole.

L'articolo proviene da Inter News 24.

