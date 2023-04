Inter Juve, ecco le quote della semifinale di Coppa Italia. Secondo i bookmakers… Tutti i dettagli alla vigilia della semifinale

La Juventus sarà ospite dell’Inter a San Siro per il match valido per la semifinale di ritorno di Coppa Italia, con in palio la finalissima contro Fiorentina o Cremonese.

Stando alle quote SNAI, la vittoria dell’Inter è a 2.05. Pareggio a 3.20, con il successo esterno dei bianconeri a 3,85. La palla passa ora al campo.

