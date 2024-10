È chiaro che parlare col senno di poi è molto facile in alcune situazione ma c’è una decisione del piacentino che si è rivelata controproducente nel derby d’Italia. La questione delle decisioni tattiche in campo, soprattutto quelle riguardanti le sostituzioni di giocatori chiave, diventa sempre più un punto focale nella gestione delle squadre di calcio di alto livello. Una pratica comune per Simone Inzaghi è quella di sostituire un giocatore ammonito per prevenire il rischio di un’espulsione che potrebbe lasciare la squadra in inferiorità numerica. Tuttavia, questa scelta comporta il rischio di alterare l’equilibrio della squadra, soprattutto se il giocatore in questione sta offrendo una prestazione particolarmente positiva. Il dilemma L’allenatore si trova di fronte a una scelta complicata quando un giocatore chiave riceve un’ammonizione: lasciare in campo il giocatore, sperando che gestisca con prudenza l’ulteriore pressione, o sostituirlo per evitare il rischio di un’espulsione? Il Demone predilige quasi sempre […]

