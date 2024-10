I nerazzurri anche domenica scorsa hanno mostrato una problematica che sta diventando una costante in questo campionato. L’Inter non ha iniziato bene il campionato: il fatto che nella passata stagione si è dominato dall’inizio alla fine si sta rivelando un’arma a doppio taglio. La squadra infatti resta fortissima ma non riesce a dimostrarlo con continuità: gli incidenti di percorso iniziano a non essere pochi e soprattutto sono figli di diversi problemi. La fase difensiva è solo la punta dell’iceberg. Inversione di tendenza La capacità di portare dalla propria parte quasi la totalità delle partite contro le squadre di vertice è stata una carta vincente nella scorsa stagione per l’Inter: i nerazzurri hanno vinto tutti i big match eccetto un pareggio con la Juventus. Tuttavia, quest’anno la situazione si presenta molto diversa, con una sconfitta e un pareggio che lasciano l’amaro in bocca. Problemi ricorrenti La squadra di Inzaghi non è […]

Leggi l’articolo completo Inter, 3 indizi fanno una prova: c’è un problema che prescinde dalla difesa, su Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG